Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı! 8 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, para transferlerine ve değerli maden işlemlerine ilişkin çok sayıda belgeye el konuldu.

RÜŞVET PARALARI ALTINA ÇEVRİLMİŞ, LÜKS ARAÇLARA YATIRILMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, belediyeden ihale alan bazı iş adamlarının, hak ediş ödemelerini hızlandırmak veya ruhsat, imar ve arsa işlemlerini kolaylaştırmak için belediye başkanı ve yakın çevresine yüklü miktarda rüşvet verdiği iddia edildi.

Bu paraların bir kısmının döviz büroları ve kuyumcular üzerinden altına çevrilerek kasalarda saklandığı, bir kısmının ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürüldü.

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 17 kişiden 15’i, 3 günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadelerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı. 5 kişi adli kontrol talebiyle, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. isimli şüphelilerin bulunduğu 8 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ve savcılık kaynakları, soruşturmanın para hareketleri, sahte döviz ve altın işlemleri ile lüks araç alımları gibi detayları kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti. Tutuklanan kişilerin, bu işlemlerle ilgili organize biçimde hareket ettikleri ve delil karartma riski taşıdıkları gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.