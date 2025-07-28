Antalya Büyükşehir soruşturmasında 3 yeni gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde belediyenin eski başkan vekili M.A.’nın yeğeni H.A., kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç. gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmıştı. Böcek’in oğlu M.G.B.’nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdürlük yapan Tuncay Kaya “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmış, bilgi işlem destek personeli Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Dün ise Böcek’in yurt dışından dönen gelini Z.B., “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.