Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu: Kayyum atandı

12 Ağustos sabahı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonrası 2 kişi savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYYUM ATAMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, aralarında iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ve O.N.’nin de bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyona konu olan ve 195 milyon TL’lik rüşvet iddiası bulunan şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu kapsamda A.Y.’ye ait döviz bürosu ve E.K.’ye ait kuyumcu dükkanına kayyum görevlendirildi.

Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, iş insanı A.Y.’ye ait tüm taşınmazlar, kara-deniz-hava araçları, banka hesapları, kıymetli madenler (altın, gümüş vb.), döviz ve diğer mali kurumlardaki hesaplar ile kiralık kasalar dahil tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Bu gelişme, Antalya’daki rüşvet soruşturmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.