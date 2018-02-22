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Antalya'da, 23 Özel Harekat Polisi Afrin'e doğru yola çıktı

Antalya'da, 23 Özel Harekât Polisi Afrin'e doğru yola çıktı. Her kesimden, her görüşten yüzlerce yurttaş kahramanları gururla uğurladı. Tıpkı kardeşlerini, oğullarını uğurlar gibi. Sevgi ve minnetle...

Antalya'da, 23 Özel Harekat Polisi Afrin'e doğru yola çıktı

Çocuklar, ögrenciler, yaşlılar, gaziler... Yüzlerce yurttaş, bir şölen havasında, kahramanların Afrın'e doğru yola çıkacağı yerde bir araya geldi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan tecrübeli 23 Özel Harekat Polisi, Afrin'de Mehmetçiğe destek olmak üzere dualarla uğurlandı.

Okul çıkışında servislerinin yolunu uğurlama alanına  çeviren ögrenciler de, bu heyecana ortak oldu.

En uzak ilçelerden bile Analar, dedeler yiğitlerini Vatan savaşına yolcu etmeye geldi.

Düzenlenen törende konuşan Vali  Münir Karaloğlu, Terör örgütleri ve dış güçlere karşı mücadelede kararlılığı vurguladı.

AKP, MHP, CHP ve Vatan Partisi'de ordaydı.


HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #afrin
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