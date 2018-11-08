Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 6, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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