FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu sanık eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile 3 komutanın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu sanık eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, tutuksuz sanık eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yurdagül, tutuksuz sanıklar Karagöz, Kaya ve avukatları ile yakınları katıldı.



Duruşmada, başka suçtan Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Serhat Günzer, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinde, duruşmada ismi okunan şahısları şahsen tanımadığını söyledi.



Adem Dönmez'in öldürülmesi olayıyla ilgili Manisa'da hükümlü olarak bulunduğunu ve sanıklardan yalnızca Ahmet Yurdagül hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Günzer, "Adem Dönmez ile yaşadığımız olaydan önce biz onun bilgisayarında bulunan bazı dijital materyalleri incelemiştik. Adem Dönmez, İzmir'deki bölge okullarının genel sorumlusuydu, ayrıca Türkçe olimpiyatlarını tertip eden kişiler arasında bulunuyordu. Adem Dönmez'in dijital materyallerini incelediğimizde 'STK' denilen 'Seferberlik Tetkik Kurumuna' ait bilgilerin sanık Ahmet Yurdagül tarafından ifşa edildiğini tespit ettik." dedi.

Dijital materyallerde Ahmet Yurdagül'ün "STK"da yer alan kişilerin aile ve çocuklarına kadar kimlik bilgilerini Adem Dönmez'e kurye yoluyla gönderdiğini iddia eden Günzer, bu listelerin dijital materyallerin içinde yer aldığını ileri sürdü.



Mahkeme Başkanı Başkanı Dursun Arslan'ın bu kadar bilgiye nereden ulaştıklarını sorması üzerine ise Günzer, Dönmez'e ait bilgisayarı aldıklarını, şifrelerini kırdıklarını ve bu listelerin daha önce Zirve Yayınevi'ne gönderildiğini öne sürdü.



Mahkeme heyeti sanık Yurdagül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Ocak 2018'e ertelendi.