Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 4 zanlı gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 4 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla aranan H.B. ve N.B. başkaları adına düzenlenmiş sahte kimliklerle gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında, başkalarına adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları belirlenen ve Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince haklarında gözaltı kararı verilen V.Ç. ve S.Ç. de yakalandı.



Zanlıların kaldığı örgütün "gaybubet evleri"ndeki aramada 45 bin 720 lira, 4 bin 93 dolar, çok sayıda dijital materyal, 4 sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte belgeler ele geçirildi.