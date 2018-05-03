Vatan Partisi’nin hummalı 100 bin imza çalışması temposu yükselerek sürüyor. Antalya’da yurttaşlar Perinçek’in neden Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, Perinçek’i anlatarak ifade etti.

İmza masalarında her görüşten yurttaş, onayını da talebini de işte böyle dile getiriyor.



Vatan Partililer Antalya’da çalışmalarını hızlandırdı.



Nikah masasındaki evetin ardından Perinçek için imza atmaya gelen çifte kadar yurttaşların Vatan Partisi Liderine desteği yoğun.



Perinçek’in ülke için yaptıkları milletin hem aklına hem gönlüne kazınmış.



Antalyalı yurttaşlar verdikleri imzaları tescillendirmek için yarın ilçe seçim kurullarına akın edecek.





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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