Antalya'da Özel Bilge Adam Okulları'nda skandallar bitmiyor. Son olarak okula icra geldi. Binadaki tüm teknoloji aletleri ve masalara el konuldu. Okul yönetimi ve İl Milli Eğitim konuyla ilgili bir açıklama yapmazken çocukları ile sokakta kalan veliler ise çaresiz durumda.

Okul sıralarında olması gereken öğrenciler, ellerinde kitaplarla okulu boşaltıyor.



Antalya'da Özel Bilge Adam Okulu'na icra geldi. Okuldaki tüm teknolojik aletler ve masa sıraya el konuldu.



Özel Bilge Adam Okulu, 2016-2017 eğitim yılında açıldı. 600 öğrenci kapasiteli okul açıldığı günden beri ismini yaşadığı sorunlarla söz ettirdi.



İlk sorun öğretmenlere maaşlarının tam ve zamanında ödememesi oldu. Bunu eğitimlerde aksaklıklar takip etti. Daha sonra okul Mono Mimarlık'a satıldı.



Tam her şey yoluna girmişken kapıya icra memurları dayandı. Öğrenciler okulda ders yaparken, binadaki teknoloji aletleri, sıra ve masa icra memurları tarafından haczedildi.



Okul yönetimi, velilerin yardımı ile depoda kalan eski sıra ve malzemeleri sınıfa yerleştirdi. Öğrencilerin son sınavları ise yemek hanede yapıldı. Okulun girişindeki Özel Bilge Adam Okulları tabelası da söküldü.



Yarı yıl tatiline az bir süre kala öğrenciler sokakta kaldı.







ulusal.com.tr