banner982
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Antalya'da patlama: Yaralılar var

Antalya'da bir restoranda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Antalya'da patlama: Yaralılar var

Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki Suriyelilere ait bir restoranda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini belirterek, "Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini tespit ettik." dedi.  

İş yerinde hasara da neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.