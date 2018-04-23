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Antalya'da yasadışı dinleme davasında sona gelindi

Antalya'da yasadışı dinleme davasında sona gelindi. Karar duruşması 25 Nisan'da görülecek. Ekibi kuran ve dinleme talimatını verdiği söylenen eski İl Emniyet Müdürü davada tutuksuz yargılanıyor. 130 müştekiden biri olan eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, mütalaayı yetersiz buldu ve Ali Yılmaz'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Antalya'da yasadışı dinleme davasında sona gelindi

Antalya'da Yasadışı dinleme davasının karar duruşması 25 Nisan'da görülecek. Yasa dışı dinlemelerle mağdur edilen 130 müştekiden yalnız üç kişi duruşmalara katıldı. Onlardan biri olan CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'a göre, şu anda yargılanan tutuklular buzdağının sadece görünen kısmı.

FETÖ Çatı davasıyla birleştirilen Yasadışı Dinleme Davasında şimdiye kadar 6 heyet değişti. Yıldıray Sapan, davanın suç kapsamının daraltıldığını ifade etti.

Davada yargılanan bazı şube müdürlerinin, "dinlemelerden haberim yok" diyen Ali Yılmaz tarafından yasadışı dinleme timinde görevlendirildikleri ortaya çıkmıştı.

Sapan, FETÖ soruşturmalarının ciddiyetle sürdürülmesi talebinde bulundu.



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Etiketler; #antalya
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