Antalya'da yurttaşların seçim kurullarına akını bugün de sürdü. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek için imzalar atıldı...

Bir güneşli bir rüzgarlı hava, soluk aldırmadı. Yağmur yağdı göz açtırmadı. Sistem gitti imza attırmadı. Ama yurttaşlar bir türlü yılmadı. Doğu Perinçek'e 100 bin imza için yurttaşlar Antalya'da engel tanımadı.Seçim kurullarına bugün değim yerindeyse son günlerin bereketi imza olup yağdı.Yurttaşlar her türlü engeli imzalarıyla aştı. Çünkü yurttaşlara göre Perinçek bundan daha fazlasını hak ediyor.Yurttaş seli gün boyu sürdü.Perinçek için imza vermeye gelenler arasında Türkiye'nin tek felsefe programını Ulusal Kanal'da yapan ve sunan Prof. Dr. Şahin Filiz de vardı.