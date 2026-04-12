Antalya Havalimanı üç ayda 3,1 milyon yolcu ağırladı

Antalya Havalimanı, 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 3 milyon 138 bin 499’a ulaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislere ilişkin verileri paylaştı. Havalimanının genişleme projesi çerçevesinde yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını belirten Uraloğlu, bu gelişmeyle Antalya Havalimanı’nın, 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı niteliği kazandığını ifade etti.

YILLIK BÜYÜME İVMESİ KORUNUYOR

Havalimanında yolcu trafiği, her geçen dönem artış eğilimini sürdürüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet veren tesis, 2026’nın aynı döneminde 3,1 milyon barajını aşarak istikrarlı büyümesini kanıtladı.

Bakan Uraloğlu, gerçekleştirilen terminal ve tesis yatırımlarının sivil havacılık sektörünün gelişimi açısından kritik birer adım olduğunu vurgulayarak, artan yolcu talebinin yeni kapasiteyle etkin bir şekilde karşılandığını bildirdi.

