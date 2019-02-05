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Antalya Kumluca Finike'de deprem oldu (5 Şubat 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 18.11'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem Finike ilçesinde 4.1 büyüklüğünde oldu

Antalya Kumluca Finike'de deprem oldu (5 Şubat 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Verilere göre, deprem 7.31 kilometre derinlikte oldu.

Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu açıklandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi ÜNiversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi.

Bilgilere göre, deprem saat 18.11'de yerin 8.5 kilometre derinliğinde oldu.

Öte yandan depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu aktarıldı.

Depremi hisseden vatandaşlar panik anlarını sosyal medyadan paylaştı.


Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr


 

Etiketler; #antalya #deprem
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