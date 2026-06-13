Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklama

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Serik Adliyesi'ne sevk edilen 68 şüphelinin adli süreci sonuçlandı. Savcılık, ifadelerini aldığı şahıslardan 27'sini serbest bırakırken, diğer şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Gözaltındaki diğer 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları ise devam ediyor.

MASAK İNCELEMESİNDEN ÇIKAN 8 MİLYARLIK HACİM

Sürecin geçmişine bakıldığında, soruşturmanın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiğinin tespit edilmesiyle başladığı görülüyor. Şebekenin finansal ağını çözmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi. Uzmanlar, para transferlerine aracılık ettiği saptanan 84 farklı banka hesabını mercek altına aldı. Yapılan derinlemesine incelemeler, söz konusu hesapların yıllık işlem hacminin tam 8 milyar lira olduğunu ortaya koydu.

27 İLDEKİ ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kapsamlı takip ve incelemelerin ardından güvenlik güçleri şüphelileri tek tek belirledi. Ağın; İstanbul'da 23, Antalya'da 6, Batman ve Hakkari'de 5'er, Diyarbakır, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'da 3'er, Mardin, Mersin ve Aydın'da 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'te 1'er kişi olmak üzere toplam 27 ilde 84 kişiden oluştuğu saptandı.

Tespiti yapılan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin hali hazırda cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari konumundaki 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları kolluk kuvvetlerince sürdürülüyor.