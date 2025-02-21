Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 31 ilde 353 gözaltı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve diğer illerin başsavcılıklarının desteğiyle Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MASAK ve MİT’in katılımıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması ve finans ağını sürdürdüğüne dair önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde:

Döner restoran zinciri adı altında faaliyet gösteren bir şirketin, FETÖ ile bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ve bu yapının “Referans Temelli Büyüme” (RTB) sistemiyle örgütsel güven esasına dayalı olduğu tespit edildi.

Şirketin, örgüte bağlı kişileri istihdam ederek himmet topladığı, şubeler üzerinden finans sağladığı ve yurt dışı para transferlerini kolaylaştırdığı belirlendi.

Örgütün, finans akışını gizlemek için kazançları kuyumcular gibi farklı esnaflar üzerinden "emanet usulüyle" yönlendirdiği ortaya çıktı.

Örgüt mensuplarının bayilerde gizli toplantılar düzenlediği ve elde edilen gelirlerin iltisaklı şahıslara dağıtılması talimatı verdiği tespit edildi.

Ayrıca, MASAK’ın yaptığı incelemelerde, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki bazı şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların “ürün satın alımı” adı altında faturalandırılarak örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi. Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise, örgüte maddi destek sağlamanın “manevi bir sorumluluk” olduğu yönünde baskı yapıldığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT, MASAK ve emniyet güçlerini tebrik ederek, “Terör örgütleri ve finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.