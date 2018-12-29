Binlerce yıllık tarihi barındıran, dünyanın sayılı müzelerinden Antalya Müzesi hakkında çıkan taşınma söylentileri tartışma yarattı. Uzmanlara göre eşsiz bir konuma sahip olan müzenin taşınması bilime de tarihsel dokuya da aykırı.

İşgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserler ilk kez burada toplandı. Antalya Müzesi’nin temeli o ateş günlerinde atıldı. Kentin en özel noktasında yerini aldı. Ancak şimdi taşınma iddiaları ile gündemde.



Sayısız medeniyetin izleri bu müzede sürülüyor. Turizmin Başkentinde kent merkezine bir soluk mesafede yer alıyor. Dünya çapında biliniyor. Tüm bu özellikleri ile kentin göz bebeği. Ve taşınmaya değil yenilenmeye ihtiyacı var.



Milyar dolarlık yatırımlarla kurulan ve şu anda atıl durumda olan EXPO’ya uygun farklı projeler var. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nevzat Çevik, Ulusal Kanal’a konuştu.



Çevik’e göre iki değerin de gelişimi farklı ele alınmalı.



Kitle örgütleri konu ile ilgili etkin mücadeleye hazırlanıyor. Müzenin yerinde kalması talebi imza kampanyasına dönüştürüldü.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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