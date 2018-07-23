Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.



Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.



Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Ayrıntılar gelecek...