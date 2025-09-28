Antalya rüşvet soruşturmasında Muharrem İnce’nin oğlu detayı! Milyonlar ve tapu oyunları

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler ve iddialar dosyaya girdi. Tutanaklara yansıyan üç itirafçının anlatımları, siyah poşetlerle taşınan milyonlarca lira, lüks araç ve taşınmaz devri iddialarını ortaya koydu.

SİYAH POŞETLERDE MİLYONLAR

İş adamı Emin H., ifadesinde Muhittin Böcek’in seçim sürecinde kendisini baskı ve tehditle destek vermeye zorladığını anlattı. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in yanına geldiğini, 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartını siyah poşetlerle elden teslim ettiğini söyledi.

RUHSAT KARŞILIĞI PARA VE ARAÇ İDDİASI

Emin H., Kepez’de yapmak istediği akaryakıt istasyonu için ruhsatın 1 milyon TL nakit ve bir Land Rover karşılığı verildiğini öne sürdü. Ayrıca Serkan T.’nin çocuğunun okul masrafı için 1 milyon TL talep edildiğini, 600 bin TL’sini Aralık 2024’te, kalanını birkaç gün sonra yine siyah poşetle verdiğini anlattı. Bu ödemenin ardından 7 aydır bekleyen ruhsatının onaylandığını söyledi.

SADECE DEVLETİME GÜVENİYORUM

Baskı ve tehdit altında ödeme yaptığını belirten Emin H., “Ben herhangi bir suç işlemedim. Sadece devletime güveniyorum” dedi. Altınova’daki yatırımı için de “Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz” sözleriyle tehdit edildiğini ileri sürdü.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

25 yıl belediyede görev yapan eski başkan yardımcısı Tuncay S., “Belediyede işi olan müteahhitlerden yardım adıyla düzenli para istenir, paralar bazen elden başkana, bazen vakıf-dernek makbuzlarıyla, bazen de yakın çevresindeki kişiler üzerinden alınırdı” dedi. Siyah poşetlerle rüşvet paralarını doğrudan başkana teslim ettiğini iddia etti.

MUHARREM İNCE DETAYI

Tuncay S., 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhittin Böcek’in talimatıyla müteahhitlerden 200 bin TL topladığını, parayı Böcek’in makamında Muharrem İnce’nin oğlu Salih A. İ.’ye dosya çantasıyla verdiğini ileri sürdü. Bu olayın kendisine özellikle gösterildiğini düşündüğünü aktardı.



ANTEPE eski yöneticisi İsmail E. ise Kemer’deki 3,5 dönümlük arazi, Konyaaltı’ndaki daire, seçim harcamaları için alınan 5 dükkân dahil olmak üzere birçok taşınmazın tapuda kendi adına kayıtlı olduğunu, gerçekte Muhittin Böcek’e ait olduğunu söyledi. “Ben sadece paravanım” ifadesini kullandı.