Antalya rüşvet soruşturmasında son durum: Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Viyana’dan dönüşünde Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye başkanıyken tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Viyana’dan Antalya’ya dönüşünde gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Antalya Havalimanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Böcek, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Mustafa Gökhan Böcek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Böcek’i görevden uzaklaştırmıştı.

Soruşturma kapsamında belediye bünyesinde görevli bazı isimler de gözaltına alınmış; Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve daire başkanı Tuncay Kaya tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Dosyada, belediyeden ihale alan bazı iş insanlarının Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdiği iddiası yer aldı. Paraların bir bölümünün döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla altına çevrildiği, bir kısmının ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda bir döviz bürosu ve iki kuyumcuya kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek’in tutuklanmasıyla birlikte, soruşturmanın yeni isimlerle derinleşerek devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

muhittin böcek tutuklandı antalya büyükşehir belediyesi
