Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Çılgın projem" olarak adlandırdığı Boğaçay projesi, tartışmalara neden oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini de yakından ilgilendiren projeye Antalya halkı karşı çıkıyor. Vatandaşlar projenin sahil ve içme suyu kaynaklarını yok edip bölgenin zemin yapısını değiştireceği görüşünde

Antalya’da sahiller, içme suyu ve bir bölgenin zemin yapısı yani kısaca kent tehlikede… Bu tehlikeyi yaratan etken ise Boğaçay Projesi…



Proje kentin içme suyu kaynaklarının olduğu bölge de dahil, 927 kilometrekarelik havzayı kapsıyor. 4 etapta tamamlanacak. Film stüdyoları, özel proje alanları, doğal yaşam parkı yapılması planlanıyor.



Oysa Resmi Gazete de Antalya Su Kaynaklarının Koruma alanlarının belirlenmesi için ilgili yönetmelik yayımlanmıştı.



Bir de Büyük Liman’ın mendireğin arkasından 500 yat kapasiteli bir marina da yapılacak. İlk etap olan, taşkın önleme ve rekreasyon çalışmaları başladı.



Antalyalılar projeye görselliğin dışında, kaybettirecekleri açısından karşı çıkıyor. Uzmanlar, “kaybın geri dönüşümü” yok diyor.



Antalya Sahillerini Koruma Güçbirliği, bugün eylemdeydi. Hem projenin iptal edilmesini istediler, hem de turizmin başkenti Antalya için, projeye karşı, tüm dünyayı mücadeleye çağırdılar.



HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

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