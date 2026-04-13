Antalya teleferik kazası davasında mütalaa açıklandı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 12 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin davanın yedinci duruşmasında mütalaa aşamasına geçildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı olayla ilgili yargılanan 12 tutuksuz sanığın hukuki durumu Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirildi. Savcı, olayın yaşandığı dönemde fiili yetkisi bulunmadığını belirttiği Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil beş sanığın beraatini isterken, yedi sanığın hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davanın bir önceki duruşmasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporun sonuç bölümünde, olayda hiçbir çalışanın yaralanmaması veya ölmemesi dikkate alınarak durumun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "iş kazası" olarak değil, "kaza" olarak değerlendirildiği belirtildi.

BAŞKAN KOCAGÖZ'ÜN DURUMU VE KUSUR DAĞILIMI AÇIKLANDI

Ek bilirkişi raporunda, dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 15 Aralık 2023 ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasında 156 kalemden oluşan bir yapılacak işler listesini hazırlayıp bildirdiği kaydedildi. Ancak raporda, Kocagöz'ün bu listenin kullanım kılavuzu ve ilgili standartlar gözetilerek değerlendirilmesini sağlamadığı ya da sağlatmadığı ifade edildi. Buna karşın, Kocagöz'ün kaza tarihinden 4 ay 15 gün önce görevden ayrıldığı ve kaza günü itibarıyla herhangi bir resmi görevinin bulunmadığı vurgulandı. Şirketin kaza tarihinden önceki mali, teknik ve idari organizasyonunun belirlenmesi ile yönetilmesine yönelik Kocagöz'ün etkisinin mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği rapora yansıdı.

Raporda yer alan kusur değerlendirmelerinde; asıl işveren (idare) sıfatıyla şirketin mali, teknik ve idari organizasyonunu belirleyip yönetmesi sebebiyle Edip Kemal B. ikinci dereceden sorumlu tutuldu. Şirketin teknik ve idari organizasyonunun belirlenmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumlulukları dikkate alınan Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E. ve Serkan Y. ise olayda birinci dereceden sorumlu olarak gösterildi.

Öte yandan, dosyada adı geçen Suphi K. ile Kazım K. hakkında kazaya ilişkin doğrudan hata yaptıklarını gösteren bir bilgi veya belge bulunmadığı için kusurlarının olmadığı belirtildi. Hüseyin A. ile Aziz A.'nın ise görev tanımları itibarıyla kazaya neden olacak bir pozisyonda bulunmadıkları gerekçesiyle kusursuz oldukları kanaatine varıldı.

SAVCIDAN 7 SANIĞA MAHKUMİYET, 5 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu ancak duruşmaya katılma zorunluluğu olmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yer almadığı yedinci duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı; Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E., Serkan Y., Suphi K. ve Edip Kemal B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan mahkumiyet talep etti.

Olayın meydana geldiği dönemde fiili yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Mesut Kocagöz ile birlikte K.K., O.K., H.A. ve A.A. hakkında ise beraat istendi. Ayrıca savcı, dosyada yargılanan tüm sanıklar hakkında yöneltilen "trafiğin güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlamasından beraat talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te yaşanan olayda, parçalanan kabinden düşen 1 kişi yaşamını yitirmiş, aynı kabinde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren operasyon sonucunda tahliye edilebilmişti.

Sürecin başında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "trafiğin güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edilmişti.