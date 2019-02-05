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Antalya’da 5 ilçede okullara hortum ve fırtına tatili

Fırtına ve hortum riski nedeniyle Antalya’nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Antalya’da 5 ilçede okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya Valiliği yarın Kemer, Kumluca, Finike Demre ve Kaş ilçelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #antalya #Kemer #kumluca #finike #demre #kaç
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