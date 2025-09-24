Antalya’da alacak kavgası: Eski belediye başkan adayı cinayetten hakim karşısında

22 Nisan’da Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi’nde bulunan bir kozmetik dükkanında yaşanan olayda, Durmuş Ali Arslan’ın tabancayla vurduğu Hamit Sunbat hayatını kaybetti. Arslan, olayın ardından polis ekiplerine teslim olurken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Arslan; “kasten öldürmek”, Sebahattin Sunbat’a yönelik “öldürmeye teşebbüs”, Tamer Ertürk’e karşı ise “silahla tehdit” suçlamalarıyla yargılanıyor. Ayrıca sanık hakkında “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da dava açıldı.

“EŞİMİ, İŞİMİ, ÇEVREMİ KAYBETTİM”

Sanık Arslan, uzun süredir Sebahattin Sunbat ve Tamer Ertürk tarafından mağdur edildiğini iddia ederek, ağır borç yükü altında bırakıldığını ve ailece zor günler yaşadıklarını savundu. Arslan, ifadesinde: “Sebahattin Sunbat ve Kamil Ertürk beni dolandırdı. İşimi, çevremi kaybettim. Çocuklarıma harçlık gönderemez hale geldim. Annem kalp krizinden öldü, eşim bebeğini kaybetti. Bir yıl boyunca haksız tahrik altında bırakıldım. Olay günü öldürme kastım yoktu, korkutmak için ateş ettim.” sözleriyle kendisini savundu.

MAHKEME SALONUNDA GERGİN ANLAR

Sanık, olay sırasında kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü. Ancak küfrü birkaç kez tekrarlayınca mahkeme başkanı “İkide bir söyleyip durma, anladık” diyerek Arslan’ı uyardı.

Olayda hayatını kaybeden Hamit Sunbat’ın oğlu Sebahattin Sunbat ise, babasının saygı gereği ayağa kalktığını ancak Arslan’ın yanlarına gelmeden silahını çıkarıp ateş etmeye başladığını anlattı. “Buraya geleceksin, gelmezsen babanın kafasına sıkacağım” diyerek tehdit edildiğini söyledi.

Müşteki Tamer Ertürk ise Arslan’ın odaya girer girmez ateş ettiğini, adamlarının kendisini dışarı çıkardığını ifade etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin haksız tahrik altında olduğunu belirterek öldürme kastının bulunmadığını savundu. Ayrıca HTS kayıtlarının incelenmesi ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme, taleplerin değerlendirilmesi için duruşmayı 11 Kasım’a erteledi.