Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne 16 aylık kabus! Eş zamanlı şafak operasyonuyla çökertildiler

Tam 16 ay boyunca adım adım sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 63 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şebekenin suçtan elde ettiği dudak uçuklatan servetine de devlet eliyle el konuldu.

16 AY BOYUNCA SESSİZCE İZLENDİLER: SUÇ DOSYALARI KABARIK

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının çökertilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda "Altunlar" çetesini radarına aldı. Örgütün tüm hiyerarşik yapısını, lider kadrosunu ve gerçekleştirdiği yasadışı eylemleri tespiti amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde projeli bir çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerinin yaklaşık 16 ay boyunca siber ve saha imkanlarını kullanarak yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke üyelerinin işlediği suçların listesi netleşti. Çete üyelerinin; silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, nitelikli yağma, kara para aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tefecilik, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, vergi usul kanununa muhalefet, banka/kredi kartı dolandırıcılığı, mala zarar verme ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarını organize şekilde işledikleri resmi raporlara yansıdı.

91 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ ZATEN CEZAEVİNDEYDİ

Şebekenin tüm finans ve eylem şifrelerini çözen KOM ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde örgüt faaliyetleri kapsamında suça karıştıkları kesinleşen toplam 91 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Yapılan yasal tescil sorgularında, aranan 91 şüpheliden 22’sinin halihazırda farklı suçlardan ötürü cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Geriye kalan 69 şüphelinin suç delilleriyle birlikte ele geçirilmesi amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın yurtdışında olduğu tespit edildi. Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonel saha çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ, SERVETLERİNE KİLİT VURULDU

Çete üyelerinin ev ve işyerlerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan detaylı aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonun en büyük darbesi ise örgütün finans ayağına indirildi. Suçtan kaynaklandığı ve kara para aklama yöntemiyle sisteme sokulduğu tespit edilen; şüphelilere ait lüks araçlar ve gayrimenkuller olmak üzere yaklaşık 200 Milyon TL tutarında mal varlığına ve çete üyelerinin tüm banka hesaplarına adli makamların kararıyla resmen el konuldu. Gözaltındaki 63 zanlının emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.