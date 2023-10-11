Antalya’da Bir Aile Daha Ev Sahibi Tarafından Sokağa Atıldı

Ev sahibi-kiracı arasındaki şiddetin dozu günden güne artıyor. En son cinayete kadar vardı. Arabulucuk, yüzde 25 sınırı gibi uygulamalar da etkisiz kaldı. Sorun tüm yakıcılığıyla kalıcı çözüm beklerken, Antalya’da bir aile daha sokağa atıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan kişilere ağır yaptırımlar getireceklerini’ açıkladı. Ancak ev sahibi-kiracı arasında derinleşen sorun çözümsüz kaldı. Antalya’da bir aile daha sokağa atıldı.



Derinleşen ekonomik krizde vatandaş hayat pahalılığı ile boğuşuyor. Bir taraftan da en temel ve anayasal hakkı olan barınmada kriz üstüne kriz yaşıyor. Hemen hemen her gün yurdun dört bir yanından ev sahibi-kiracı arasında kimi ölümle sonuçlanan kavga haberleri geliyor.



Fabrikalar Mahallesi’ndeki bu giriş katında Tamara Chelkovnikova (Çelkovnikova) ve ailesi, 4 yıldır yaşıyordu. Dün sabah ansızın kapıları çalındı. Apar topar eşyaları icra yoluyla dışarıya çıkarıldı.



Oysa onlar, daha ev sahipleri zam istemeden yüzde 25’i uygulayıp kirayı bankaya yatırmıştı. Ev sahibi artış istedi. Bu artış talebi bir türlü bitmedi. En son bin 700 lira olan kira 10 bin liraya kadar yükseldi. Onu da ödediler ancak bu durum evden çıkarılmalarının önüne geçemedi.



Gerekçe yine tahliye taahhütnamesiydi. Ancak aile, bu belgeyi kendilerinin imzalamadığını, sonradan düzenlendiğini iddia ediyor. Şimdi onlar yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.



Binbir emekle alınan ve sokağa atılan eşyalarını topladılar. Bir kamyonetin arkasına yükleyip yuva dedikleri o giriş katından ayrıldılar. Tamara Chelkovnikova (Çelkovnikova)’nın son bir sözü vardı.



Barınma krizinin temel sebebini ekonomi oluşturuyor. Ancak yetkililerin göz ardı ettiği yanı, yaşamsal. Bu yakıcı sorun acil ve kalıcı çözüm bekliyor. Mağdur olan vatandaşların sesini duyurmak için mücadele eden Kiracılar Dayanışması Platformu, pazar günü yine alanda olacak. Saat 19.00’da Attalos Heykeli önünde haklı taleplerini bir kez daha haykıracaklar.