Antalya’da bisikletli gencin yolunu kesen maskeli şahıs gözaltına alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bisiklet süren bir gencin önünü keserek hakaret eden şüpheli, olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Antalya’da bisikletli gencin yolunu kesen maskeli şahıs gözaltına alındı
Yayınlanma:

Antalya’da bisikletli bir gencin önünü keserek tehdit ve hakarette bulunan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kaleiçi bölgesinde meydana geldi. Bisiklet süren bir gencin, maskeli bir kişi tarafından durdurularak tehdit edilip hakarete uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, olayın 14 Ocak akşamı Kaleiçi bölgesinde bulunan Hıdırlık Sokak ile Hesapçı Sokak kesişiminde gerçekleştiği belirlendi. Yapılan çalışmada, yaşı küçük Y.T.K. ile K.A. isimli şahsın olaya karıştığı tespit edildi.

Şüpheli K.A., polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabiha Gökçen’de uçuşlara kar engeli: Yüzde 15 kapasite azaltıldı!Sabiha Gökçen’de uçuşlara kar engeli: Yüzde 15 kapasite azaltıldı!Yurt
NATO içinde çatlak: ABD neden Grönland’a mecbur?NATO içinde çatlak: ABD neden Grönland’a mecbur?Dünya
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya bisikletli çocuk
Günün Manşetleri
ABD neden Grönland’a mecbur?
Suriye için 8 maddelik yol haritası
SDG Tabka’da esirleri öldürdü
Maliyet 600 bin TL’yi aştı
289 yerleşim birimine ulaşım kesildi
Başkentte 20 milyonluk çek vurgunu
İran’da öldürüldü demişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Çok Okunanlar
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti
18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu?
Bakanlıktan memuru ilgilendiren karar: Artık o para ödenmeyecek Bakanlıktan memuru ilgilendiren karar: Artık o para ödenmeyecek
TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026