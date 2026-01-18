Antalya’da bisikletli gencin yolunu kesen maskeli şahıs gözaltına alındı

Antalya’da bisikletli bir gencin önünü keserek tehdit ve hakarette bulunan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kaleiçi bölgesinde meydana geldi. Bisiklet süren bir gencin, maskeli bir kişi tarafından durdurularak tehdit edilip hakarete uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, olayın 14 Ocak akşamı Kaleiçi bölgesinde bulunan Hıdırlık Sokak ile Hesapçı Sokak kesişiminde gerçekleştiği belirlendi. Yapılan çalışmada, yaşı küçük Y.T.K. ile K.A. isimli şahsın olaya karıştığı tespit edildi.

Şüpheli K.A., polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.