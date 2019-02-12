Antalya’da Büyükelçi Karlov anısına sergi açıldı. Sergide, 9 Aralık 2016’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un özel eşyaları yer alıyor. Özel Moskova Milletlerarası Okulu’nda açılan sergide, Büyük Önder Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili portre ve kitaplar da yer aldı. Bu özel ve anlamlı sergi daimi olarak okulda ziyarete açık kalacak.

Antalya’da Büyükelçi Karlov’un anısı bu özel sergiyle yaşatılacak.



Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 9 Aralık 2016’da silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Karlov’un anısına Antalya’da sergi açıldı. Özel Moskova Milletlerarası Okulu’nda yer alan serginin açılışına yerli yabancı çok sayıda kişi katıldı.



Karlov’un eşi Marina Karlova da açılıştaki yerini aldı. Karlova, serginin girişine eşinin adının yazılı olduğu tabelayı astı. Katılımcılara, eşine ait özel eşyalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.



Sergide, Karlov’un üniforması, fotoğraf makineleri, diplomatik hediyeler, kitapları, kol düğmeleri, antika eşyalar, dinlediği müziklere ait kasetler ve el yazısı özel notları yer alıyor.



Sovyet Yaşam Müzesi iş birliğince açılan sergi müze işlevi de görüyor. Sergi aracılığıyla Karlov’un özel yaşamında yapmayı sevdiği işleri de görmek mümkün. Çiçek yetiştirmeyi, kitap okumayı, spor yapmayı ve balık beslemeyi yaşamı boyunca sevdiği görülüyor.



Sergide, Büyük Önder Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili portre ve kitaplar dikkat çekiyor. Karlov’un çalışma masasında da Atatürk’ün resmi ve Türk Bayrağı bulunuyor. Karlov’un eşi Marina Karlova, bu özel hayranlığı işte bu sözlerle ifade etti.



Karlova, serginin kadim Türk-Rus dostluğuna katkısı olacağını söyledi.





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