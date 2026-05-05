Antalya'da 'Daltonlar' suç örgütü davasında karar!

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda görülen karar duruşmasına izleyiciler ve basın mensupları alınmadı.

30'u tutuklu toplam 35 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, kapalı oturumda kararını açıkladı. Yargılama sonucunda 18 yaşından büyük 22 sanık, 6 yıl ile 32 yıl 1 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR VE YENİDEN GİRENLER OLDU

Mahkeme, 14 kişinin tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken, 6 sanığı tahliye etti ve 1 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Dosya kapsamında yargılanan yetişkin sanıklardan 8'i ise beraat etti.

Mahkemenin yetişkinlere verdiği cezaların gerekçesini 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'olası kastla silahla yaralama', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçları oluşturdu.

ÇOCUK SANIKLARA DA CEZA YAĞDI

Davada yargılanan 18 yaşından küçük 5 sanığın durumu da duruşmada netleşti. Mahkeme heyeti, bu sanıklardan 4'ünü yetişkinlerle aynı suçlardan sorumlu tutarak 5 yıl 8 ay ile 30 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti. Kararla birlikte çocuk sanıklardan 2'si tahliye edilirken, 1 çocuk sanık hakkında beraat hükmü kuruldu. Toplam tabloda davadaki 35 sanıktan 26'sı hapis cezasına çarptırıldı, 18 yaşından büyük 8 ve 18 yaşından küçük 1 olmak üzere toplam 9 sanık beraat etmiş oldu.

Yargılama sürecinin temelini oluşturan iddianamede, örgüt üyesi sanıkların örgütsel eylemler gerçekleştirdiklerine dair yeterli delillere ulaşıldığı kaydedilmişti. Savcılık makamı sanıkların 'silahla ve örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak ve suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla iştirak halinde yağma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma', 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etmişti.