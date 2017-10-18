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Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi kötü koku yayıyor

Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi kötü koku yayıyor. Bu durum hem ziyaretçilere hem de bölgedeki esnafa zor anlar yaşatıyor. Yetkililer numune alarak inceleme başlattıklarını söyledi.

Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi kötü koku yayıyor

Burası Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi. Şelalede son birkaç yıldır özellikle bu aylarda ortaya çıkan kötü koku, yine baş gösterdi. Üstüne suyun rengi değişti. Yüzeyinde de köpükler oluştu.

Her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan şelalede, hem ziyaretçiler hem de bölge esnafı kötü kokudan rahatsız.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şelalede kokunun sebebi ise merak konusu… Farklı iddialar var.

Görüştüğümüz ASAT yetkilisi şelaleyi besleyen Kırkgöz’de su seviyesinin en düşük dönemine dikkat çekti. Şelale suyundan numune alınarak, inceleme başlatılacağını bildirdi.

Ağır koku sebebiyle nefes almanın bile zorlaştığı şelale için yurttaşlar endişeli.


HABER: MESUT TÖRÜN KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK 
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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