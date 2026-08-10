Antalya'da isim benzerliği skandalı: Yanlışlıkla cezaevine gönderildi
Antalya'da emlakçı Ali Süslü, Adana'da yaşayan aynı isimli bir kişiyle karıştırılarak kesinleşmiş hapis cezası gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Ameliyatlı haliyle 10 gün cezaevinde kalan Süslü'nün suçsuzluğu ancak 9. günde ortaya çıktı.
Yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, başrollerinde Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Bülent Kayabaş'ın yer aldığı "Pardon" filmindeki senaryo, Antalya'da gerçeğe dönüştü. Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan Ali Süslü'nün hayatı, polis merkezinden gelen bir telefonla değişti.
26 Temmuz'da kendisini arayan bir polis memuru, "Bir imza işiniz var, polis merkezine gelin" diyerek Süslü'yü davet etti. Kısa süre önce ameliyat geçirdiği ve istirahatte olduğu halde polis merkezine giden Süslü, burada gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Neden cezaevine gönderildiğini sorduğunda kendisine "Bilmiyoruz" cevabı verildi. Ertesi gün, 10 günlük kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
GERÇEK 9. GÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Cezaevinde zor günler geçiren ve iki kez hastaneye sevk edilen Süslü, defalarca suçsuz olduğunu ve bir yanlışlık yapıldığını anlatmasına rağmen kimseyi ikna edemedi. Gerçek, cezaevindeki 9. günde psikologla yapılan rutin görüşme sırasında gün yüzüne çıktı. Bilgisayar kayıtlarını inceleyen psikolog, tutuklu Ali Süslü'nün aslında Adana'da yaşayan ve kendisiyle aynı isme sahip 23 yaşındaki başka bir kişinin cezasını çektiğini fark etti. İsimleri aynı olsa da T.C. kimlik numaraları ve ikamet adreslerinin farklı olduğu anlaşılan Süslü'ye "Özür dileriz, bir hata oldu" denildi.
Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hemen tahliye edilmeyi bekleyen Süslü'ye, iddiaya göre 10 günlük cezasını tamamlaması gerektiği söylendi ve ertesi gün serbest bırakıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Cezaevine girmesinin ardından hakkındaki iddialar nedeniyle işini kaybettiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Süslü, avukatı Abdullah İlkkahraman aracılığıyla ilgililer hakkında "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından suç duyurusunda bulundu.
Yaşadığı trajikomik süreci anlatan Süslü şu ifadeleri kullandı: "Geçen ayın 26'sında bir polis memuru beni aradı ve 'Bir imzan var, karakola kadar gelebilir misin' dedi. Birkaç gün önce ameliyat olduğum halde karakola gittim. Karakola gittiğimde 'Ali Süslü sen misin. Kimliğini ver' dediler. Suçumun ne olduğunu sorduğumda 'İçeriğini göremiyoruz' dediler. Bilgisayarda benim TC numaramı ve fotoğrafımı gösterdiler, fakat içeriğini göremediklerini söylediler. Beni adliyeye götüreceklerini ve savcıya çıkacağımı söylediler. Adliyeye geldiğimizde ise beni direkt nezarete attılar."
"PARDON, ÖZÜR DİLERİZ" DEDİLER
Nezaretteyken hâlâ savcıyla görüşüp suçunu öğreneceğini düşündüğünü anlatan Süslü, sözlerine şöyle devam etti: "Pazar günü, ben hala savcı ile görüşeceğimi suçum ne olacağını öğreneceğimi düşünüyorum. O akşam orada kaldıktan sonra ikinci gün gardiyan ve polis arkadaşlara suçum nedir hala bilmiyorum dedim. 'Sen suçunu kendin bilirsin' dediler ve beni L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürdüler. Orada ameliyatlı halde 9 gün kaldım. 9'uncu günde beni psikiyatri çağırdı. Psikolog bana sorular sordu ve 'Suçunu biliyorsun' dedi. Ben de 'Hayır, lütfen siz söyleyin. Suçumun ne olduğunu hala bilmiyorum. Ben de bileyim ki en azından ne yaptığımı öğrenmiş olayım' dedim. Psikolog da bilgisayarı açtığında Ali Süslü evet, isim benimde Ali Süslü, fakat T.C. kimlik numaraları doğru değil, artı adres doğru değil. Ayrıca yapılan suç bana ait değil ifadelerini kullandı."
Hiçbir zaman hakim ya da savcı karşısına çıkmadığını da belirten Süslü şöyle devam etti: "Psikolog bana kayıtları okudu ve ayrıca hakime karşı geldiğimi söyledi. Ben de mahkemeye çıkmadığımı, hiçbir hakim ve savcı ile görüşmediğimi, nasıl karşı gelebileceğimi söyledim. 'Pardon, özür dileriz. Galiba yanlışlık oldu. Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil, özür dileriz' dediler. 9 gündür yattığımı ve 1 gün daha olduğunu beni serbest bırakmalarını söylediğimde ise 'Kesinleşmiş cezan var, 10 gün yatacaksın' dediler. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor. Beni nasıl tutuyorsunuz. Beni 10 gün sonra hastane nezaretinde tahliye ettiler."
"PARDON FİLMİ GALİBA GERÇEK OLDU"
Yaşadığı mağduriyeti kimseye anlatamadığını dile getiren Süslü, işine dönüşünde karşılaştığı tabloyu şu sözlerle özetledi: "Geriye iş yerime geldiğimde ben cezaevine girince bazı dedikodular çıkmış. Böyle olunca iş hayatımda bitti. Birilerini dolandırdığım iddiası ile cezaevine girdiğim söylenmiş. Büyük bir maddi zarar yaşadım, sözleşmelerim bozuldu. Psikolojim alt üst oldu, işsiz kaldım. Ben de avukatım aracılığı ile gerekenin yapılmasını istedim. Pardon filmi galiba gerçek oldu. O da benim başıma geldi. Allah'a şükür 10 gün ile kurtuldum. Ya 5-6 yıl olsaydı derdimi kime anlatırdım."
Ali Süslü'nün avukatı Abdullah İlkkahraman ise sürecin nasıl işlediğini şöyle anlattı: "Müvekkilim, haksız bir şekilde cezaevinde kaldığını öğrendik. Müvekkilimi arayan kolluk görevlileri imzası olduğunu belirtmesi üzerine Ali Süslü hasta ve ameliyatlı olmasına rağmen polis merkezine gittiğinde olayın içeriğinin bilinmediği, cumhuriyet savcılığına gidildiğinde öğrenileceği söylenmesi sonrasında, ilk önce Antalya Adliyesi'ne götürülerek nezarethaneye konuldu. Nezarette cumhuriyet savcısına çıkmayı beklerken kendisine gelen görevlilerden cezaevine gideceğini öğrenmesi üzerine onlara da herhangi bir mahkemesi olmadığını ve yanlışlık olabileceğini söylemesine rağmen cezaevine müvekkilim teslim edildi."
"9. GÜN FARK ETTİ"
Avukat İlkkahraman, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Haksız bir şekilde cezaevinde bulunduğu süreçte 9'uncu gün psikoloğa çıkmış, ona da aynı durumu ilettiğinde psikoloğun evrakları kontrol etmesi sonucu TC Kimlik numarasının farklı olduğu ve haksız bir şekilde tutulduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen müvekkilim 1 gün daha ceza tamamlatılarak cezaevinde tutulmuştur. Müvekkilim cezaevinde bulunduğu süreçte işleri bozulmuş, 2 sefer acil servise kaldırılmıştır. Ameliyatlı olan müvekkilim maddi ve manevi anlamda yaşanan hukuki yanılgıdan ve ilgili görevlilerin hatalı işlemlerinden dolayı cezaevinde yatması nedeniyle tüm idari ve hukuki işlemleri başlattık. Pardon filmi gerçek olmuştur. Bunun bir daha gerçek olmaması için biz de hukuki mücadelemizi devam ettirmekteyiz."