Antalya'da isim benzerliği skandalı: Yanlışlıkla cezaevine gönderildi

"PARDON, ÖZÜR DİLERİZ" DEDİLER

Nezaretteyken hâlâ savcıyla görüşüp suçunu öğreneceğini düşündüğünü anlatan Süslü, sözlerine şöyle devam etti: "Pazar günü, ben hala savcı ile görüşeceğimi suçum ne olacağını öğreneceğimi düşünüyorum. O akşam orada kaldıktan sonra ikinci gün gardiyan ve polis arkadaşlara suçum nedir hala bilmiyorum dedim. 'Sen suçunu kendin bilirsin' dediler ve beni L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürdüler. Orada ameliyatlı halde 9 gün kaldım. 9'uncu günde beni psikiyatri çağırdı. Psikolog bana sorular sordu ve 'Suçunu biliyorsun' dedi. Ben de 'Hayır, lütfen siz söyleyin. Suçumun ne olduğunu hala bilmiyorum. Ben de bileyim ki en azından ne yaptığımı öğrenmiş olayım' dedim. Psikolog da bilgisayarı açtığında Ali Süslü evet, isim benimde Ali Süslü, fakat T.C. kimlik numaraları doğru değil, artı adres doğru değil. Ayrıca yapılan suç bana ait değil ifadelerini kullandı."

Hiçbir zaman hakim ya da savcı karşısına çıkmadığını da belirten Süslü şöyle devam etti: "Psikolog bana kayıtları okudu ve ayrıca hakime karşı geldiğimi söyledi. Ben de mahkemeye çıkmadığımı, hiçbir hakim ve savcı ile görüşmediğimi, nasıl karşı gelebileceğimi söyledim. 'Pardon, özür dileriz. Galiba yanlışlık oldu. Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil, özür dileriz' dediler. 9 gündür yattığımı ve 1 gün daha olduğunu beni serbest bırakmalarını söylediğimde ise 'Kesinleşmiş cezan var, 10 gün yatacaksın' dediler. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor. Beni nasıl tutuyorsunuz. Beni 10 gün sonra hastane nezaretinde tahliye ettiler."