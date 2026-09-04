Antalya'da kırmızı bültenle aranan firari yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Rusya adli makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.D. isimli şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya'da kırmızı bültenle aranan firari yakalandı
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Antalya'da düzenlenen operasyonda, Rusya adli makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Rusya adli makamlarınca hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen M.D'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

ALANYA'DA SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Zanlı, Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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