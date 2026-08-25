Antalya’da Kuriş örgütü soruşturmasında yeni gelişme! İhbarla gidilen evden 37 klasör belge çıktı

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan bir ihbar, örgütün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mali belge ve dokümanın ele geçirilmesine zemin hazırladı.

İHBAR GELDİ, 37 KLASÖRLÜK ARŞİV ORTAYA ÇIKTI

İhbarın değerlendirilmesinin ardından Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan Bayen'e ait ikamet ve eklentileri mercek altına alındı. Adli arama kararı doğrultusunda 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, evden adeta örgütün mali arşivi niteliğinde bir doküman yığını çıktı.

Yapılan aramada 37 ayrı klasör içerisinde çok sayıda finansal ve örgütsel belgeye ulaşıldı. Klasörlerin içinden hesap hareketlerine dair dekontlar, "bağış" başlığı altında tutulan listeler, banka cüzdanları, farklı finansal evraklar ve toplantı tutanakları çıktı. Ele geçirilen tüm belge ve kayıtlara, örgütün mali yapılanmasının ve para hareketlerinin çözümlenmesi amacıyla el konuldu.

"BAĞIŞ" LİSTELERİ MERCEK ALTINDA

Ele geçirilen materyaller arasında en dikkat çeken unsurlardan biri "bağış" adı altında tutulan listeler oldu. Soruşturma birimleri, bu listelerdeki kişi, ödeme ve kayıt bilgileriyle banka dekontları ve diğer finansal belgeler arasındaki olası bağlantıları incelemeye aldı. Banka cüzdanları ile hesap hareketlerine ilişkin dekontların da aynı arşiv içinde çıkması, ele geçirilen belgelerin örgütün mali ağı bakımından önemini artırdı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, 37 klasörlük mali arşivin söz konusu adrese nasıl ulaştığı da araştırma konusu oldu. Yürütülen çalışmalar sonucunda finansal evrakları ikamete getiren kişinin, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından ele geçirilen belgelerin; dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile mali hareketler arasındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

TOPLANTI TUTANAKLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada yalnızca mali kayıtlara değil, toplantı tutanaklarına da ulaşıldığı bildirildi. Bu tutanakların; örgütün faaliyetleri, karar alma mekanizması, toplantılara katılan isimler ve mali süreçlerle bir bağlantısı bulunup bulunmadığı yönünde soruşturma sürdürülüyor. Savcılık, ele geçen belgelerdeki bilgileri, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve adli verilerle karşılaştırma çalışmalarını da sürdürüyor.

Ele geçirilen 37 klasörlük arşivin, Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün mali kaynaklarının, bağlantılı kişi ve kuruluşlarının ve para hareketlerinin aydınlatılmasında önemli bir delil grubu oluşturması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, belgelerin tek tek incelenerek "bağış" adı altında kaydedilen para hareketlerinin gerçek niteliğinin, banka hesapları arasındaki trafiğin ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İhbarla başlayan son operasyon, Kuriş yapılanmasının mali ayağına yönelik soruşturmayı yeni belge ve kayıtlarla bir kez daha derinleştirmiş oldu.