Antalya'da "okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltında

Antalya’nın Finike ilçesinde, eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğini hedef alan provokatif paylaşımlar üzerine emniyet güçleri süratle harekete geçti

Yayınlanma:

Antalya’da kamu düzenini ve eğitim ortamının sükûnetini bozmaya yönelik girişimler, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla engellendi. Finike’de bir lisenin dijital haberleşme grubu üzerinden yayılan tehdit içerikli ifadeler, devletin ilgili birimlerince "kamu güvenliğine açık tehdit" olarak değerlendirildi.

SİBER İHBAR VE TESPİT SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre; lise düzeyindeki öğrencilerin bulunduğu WhatsApp ödev grubunda, bazı şahıslar tarafından "okula uzun namlulu silahlarla gidileceği" yönünde mesajlar paylaşıldı. Söz konusu paylaşımların ihbar edilmesi üzerine Finike İlçe Emniyet Amirliği, siber ve saha unsurlarını koordine ederek teknik inceleme başlattı. Yapılan kısa süreli takip neticesinde, mesajların kaynağı olan iki şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

OPERASYONEL MÜDAHALE VE GÖZALTI

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonla, kamuoyunda infial yaratma potansiyeli taşıyan paylaşımı yapan iki öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte olayla ilgili adli ve idari tahkikat derinleştirildi. Şahısların dijital etkileşimleri ve olası bağlantıları inceleme altına alındı.

BULGULAR VE ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan öğrencilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, mesaj içeriğinde bahsi geçen silah veya benzeri bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak şüphelilerin dijital faaliyetlerinin ve suç kastının tam olarak aydınlatılması amacıyla cep telefonlarına el konuldu.

Emniyet yetkilileri; eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik her türlü asılsız veya gerçek tehdit içerikli paylaşımın titizlikle takip edildiğini, kamu düzenini sarsmaya yönelik dijital dezenformasyon ve provokasyonlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

okul silah gözaltında öğrenci antalya
