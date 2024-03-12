Antalya'da ormanlık alanda yangın!

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın!
Son Güncelleme:

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Altını olanlar dikkat! Altın ve dolarda bu haftaya dikkat edin...12 Mart altın fiyatları...Altını olanlar dikkat! Altın ve dolarda bu haftaya dikkat edin...12 Mart altın fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 12 Mart hava durumu...Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 12 Mart hava durumu...Hava Durumu
# yangın
Çok Okunanlar
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
İsrail Baalbek'e saldırdı!
İsrail Baalbek'e saldırdı!
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltına alındı...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltına alındı...
İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...
İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...
Naci Görür uyardı! O ilin fay hatlarına dikkat!
Naci Görür uyardı! O ilin fay hatlarına dikkat!
Öne Çıkanlar İşsizlik fırladı! │Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı İşsizlik fırladı! │Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Oruç tutanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor... Oruç tutanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor...