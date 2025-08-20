Antalya’da rüşvet soruşturması büyüyor! Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 5 Temmuz’da Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, Muhittin Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O tarihte yurtdışında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Gökhan Böcek ise firari durumdaydı.

50 GÜN SONRA TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Soruşturma kapsamında yeni ifadeler doğrultusunda peş peşe operasyonlar yapılmış, kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 8’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan Gökhan Böcek ise 50 gün sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’dan Antalya’ya geldi. Dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na inen Böcek, KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökhan Böcek, bugün adliyeye sevk edildi.