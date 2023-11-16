Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Kepez'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde...

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde eroin üretildiği ve piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese Baskın Yapıldı

Belirlenen adrese yapılan baskında, 46 kilogram eroin, 1 hassas terazi, 3 kurutma tepsisi, 2 öğütücü makinası ve 19 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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