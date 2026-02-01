Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. TRT Haber'in aktardığına göre kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Antalya–Isparta karayolu Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole yuvarlandı. 

SEKİZ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" açıklamasını yaptı.

Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktıBursa'da dur ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktıYurt
Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandıAltında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
Günün Manşetleri
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Çok Okunanlar
1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları
Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandı Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandı
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek? Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi... Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...