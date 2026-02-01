Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya’da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. TRT Haber'in aktardığına göre kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Antalya–Isparta karayolu Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole yuvarlandı.

SEKİZ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" açıklamasını yaptı.