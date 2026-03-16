Antik kentte şaşırtan keşif: "Kıskanan çatlasın” yazılı mozaik bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında üzerinde dikkat çekici bir yazıt bulunan mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, kentin en büyük konutlarından birinde devam eden kazı sırasında önemli bir bulguya ulaştıklarını belirtti.

Yapının merkez giriş bölümünde oldukça iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkarıldığını anlatan Ergürer, “Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz.” dedi.

‘KISKANAN ÇATLASIN’

Yaklaşık 15 metrekarelik mozaiğin en dikkat çekici özelliğinin üzerinde iki ayrı yazıt bulunması olduğunu söyleyen Ergürer, şu bilgileri paylaştı:

“Mozaiğin orta bölümünde ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içerisinde ikinci bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtın biraz da mecazi bir anlamı var. Yazıttaki ilk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizler için büyük bir sürpriz oldu.”

Ergürer, mozaiğin bulunduğu yapının Syedra’nın önemli konutlarından biri olduğunu değerlendirdiklerini belirterek kazı ve onarım çalışmalarının konutun farklı noktalarında süreceğini ifade etti.

Üç katlı yapının kuzey bölümünde ikinci ve üçüncü katlara ait girişler bulunduğunu aktaran Ergürer, yapının çok sayıda odadan ve ortada merkezi bir avludan oluştuğunu söyledi.

Yapının milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanıldığını belirten Ergürer, bu süreçte ev sahiplerinin değiştiğini, yeni mekânlar eklendiğini, katların yükseltildiğini ve bazı bölümlerin kapatıldığını anlattı. Daha sonraki dönemlerde mozaikli bölümün girişinin ve üzerinin kapatıldığını ifade eden Ergürer, bu durumun mozaiğin günümüze kadar sağlam şekilde ulaşmasını sağladığını söyledi.

MOZAİK KORUMA ALTINA ALINDI

Onarım çalışmalarıyla mozaiğin ve yapının koruma altına alındığını belirten Ergürer, temizlik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı da mozaiğin ortaya çıkarılmasının ardından onarım çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yağcı, mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Lokal acil müdahale gerektiren alanlar oldu. Ardından bordür uygulaması yaptık. Dağılan bölümlerin tespitini yaparak toparladık. Parçaları yerlerine aldıktan sonra derz dolgularını gerçekleştirdik. Lokal çalışmaların ardından yüzey koruyucu uygulayarak süreci tamamladık.”