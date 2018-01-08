Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Öğrencilerin yoğun bir şekilde hazırlandığı AÖF final sınavının tarihleri ne zaman? İşte AÖF güz dönemi final sınav tarihleri ve AÖF final sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı adresi haberimizde

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavına sayılı günler kaldı.



Peki milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ve sıkı hazırlandığı AÖf final sınavı ne zaman? AÖF final sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...



AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?



AÖF final sınavına girecek öğrenciler, yerlerini ve sınava giriş belgelerini araştırmaya başladı.



Sınav giriş yerleri ve belgesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava gitmeden önce AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamanız ve AÖF final sınavına giriş belgesini çıkartmanız gerekiyor. Sınava girerken yanınızda AÖF sitesi üzerinden alınan giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu. Diğer türlü sınava giremeyeceksiniz.



AÖF FİNAL SINAVLARI TARİHLERİ, SINAVLAR NE ZAMAN



Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yer alan Türkiye Progamları bölümündeki sınav tarihleri bölümünde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018, Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018, 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihlerinde bilgisi yer alıyor.



2018 AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA



13 - 14 Ocak 2018 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi final sınavlarına giriş yerlerinizi sorgulamak için buraya tıklayınız



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