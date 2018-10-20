Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler, doğduğu yer olan İstanbul Beyoğlu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ara Güler, hem Türkiye hem dünyada fotoğrafçılığın en önemli temsilcilerinden biriydi.

Kap yetersizliği nedeniyle hasteneye kaldırılılan ve 2'inci kez kalbi duran duayen foto muhabiri Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı.



Duayen gazeteci için önce İstanbul Beyoğlu'nda tören düzenlendi.



Asıl adı Aram Güleryan olan Ara Güler hafızalara çektiği eşsiz ve sayısız fotoğraflarla kazındı.



16 Ağustos 1928'de İstanbul Beyoğlu'nda doğan usta fotoğrafçı oyun yazarı olmak istiyordu. Sonrasında gazeteciliğe başladı ve fotoğraf çekimleri yaptı. Çektiği fotoğraflarla hayatı da betimledi.



Ara Güler, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.





HABER: DİLEK DOĞAN-

KAMERA: BÜLENT ÜNAL- ŞENGÜL DERİN

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