Ara tatiller kaldırılabilir! Bakan Tekin hangi durumda uygulanmayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'teki canlı yayın konuğu oldu ve gündeme dair pek çok soruyu yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmen, öğrenci ve velilere başarı dileklerini ileten Tekin, eğitimde atılan adımların ekonomiden savunmaya uzanan geniş bir alanı etkilediğini söyledi.

Bakan, öğretmenlerin önlük giymesi kararının arka planına da değindi. Resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu ve kamu personeli için belirlenen kılık kıyafet yönetmeliğine tabi bulunduğunu hatırlatan Tekin, okullarda güvenliğin sağlanması ve öğretmenlerle dışarıdan gelenlerin ayırt edilebilmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. Velilerden CİMER üzerinden öğretmenlerin kıyafet tercihleriyle ilgili şikayetler geldiğini aktaran Bakan, okul ziyaretlerinde bazı öğretmenlerin kıyafetlerinde marka tercihlerinden tişörtlerdeki mesajlara kadar tartışmalı unsurlarla karşılaştıklarını, bunlar arasında LGBT'yi çağrıştıran içeriklerin de yer aldığını söyledi.

Tekin bu noktada iki seçenekten birini tercih ettiklerini anlattı: "İki seçenek vardı. Ya 657'ye (Devlet Memurları Kanunu) tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz, önlük tercih ettik. 2023'ten itibaren her yıl buna benzer uyarılarda bulunduk. 2023'ün 24 Kasım'ında bütün öğretmen arkadaşlarımıza önlük hediye ettik."

PISA'DA TÜRKİYE'NİN GRAFİĞİ HEP YUKARI ÇIKTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçlarına da değinen Tekin, 2003 yılında başladıkları yolculukta çok kötü bir noktada olduklarını, ancak eğitim yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığı 2015'ten itibaren istikrarlı bir yükseliş yakaladıklarını belirtti. Bakan, "OECD ülkeleri arasında ilk 15'in içerisindeyiz. Bizim için önemli olan şey, yıllar içerisindeki grafiğimizin hep yukarıya doğru çıkması. PISA'nın test ettiği 3 alan olan okuma yazma becerileri, matematik becerileri ve fen becerilerinde ortalamasını artıran tek OECD ülkesi Türkiye. Bu çok önemli bir gösterge." diye konuştu.

Muhalefetin OECD ülkelerinin pandemi nedeniyle öğrenme kaybı yaşadığı yönündeki iddialarına da yanıt veren Tekin, "Türkiye'de pandemi yok muydu? OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı hangi felaketleri yaşadılar?" diye sordu. Okullarda cep telefonu kullanımı konusunda ise OECD'nin "derste cep telefonu kullanılmasın" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

DEPREM SONRASI 500 BİN YENİ DERSLİK SİSTEME KATILDI

Yaklaşık 150 bin personelle okullarda temizlik ve güvenlik tedbirleri aldıklarını belirten Tekin, binaların depreme dayanıklılığı konusunda şunları söyledi: "2002 öncesinde elimizde 180-200 bin dersliğimiz var. Bizim bu dersliklerimizin tamamı, deprem yönetmeliğine uygun olarak gözden geçirildi. Risk olan okullarımız 'yık-yap' kapsamına alındı. Yıkılmasına gerek duyulmayan, güçlendirmeyle çözülecek okullar güçlendirmeyle çözüldü. Çözülmeyen okullar eğitim öğretim açısından kapatıldı. Biz, gerekli tedbirleri aldık. 2002'den itibaren yapılan derslik sayısı bugün 750 bine çıktı. Yaklaşık 500 bin yeni dersliği sisteme katmış durumdayız."

YAPAY ZEKAYLA 65 BİN OKUL TAKİP EDİLİYOR

Yaklaşık 65 bin okulun yapay zeka destekli sistem üzerinden takip edildiğini aktaran Tekin, öğrenci ve derslik sayıları ile yeni okul ihtiyaçlarının bu veriler doğrultusunda planlandığını söyledi. Velilerin adres dışındaki okullara yönelmesinin öğrenci dağılımını ve öğretmen planlamasını etkilediğini belirten Bakan, bu nedenle başka adres göstererek kayıt yaptırılmasına karşı tedbirler aldıklarını, bu uygulamayla kayıt ücreti tartışmalarının da azaldığını kaydetti.

Uyum haftasına ebeveyn katılımıyla ilgili geri bildirimlerin faydalı sonuçlar verdiğinin altını çizen Tekin, katılım oranının yüzde 91'e ulaştığını açıkladı. Bakan ayrıca ülkede 550 bin civarında Suriyeli öğrenci bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 260 bininin okullardan ayrıldığını bildirdi.

Eğitimde yapay zekanın kullanımı için genel müdürlük bünyesinde ayrı bir daire başkanlığı kurduklarını belirten Tekin, yabancı dil eğitimine yönelik olarak da Türkçe ve İngilizce hizmet veren "Dilim" adlı yapay zeka uygulamasını geliştirdiklerini söyledi.

ARA TATİLLER BAYRAM TARİHLERİNE DENK GELİYOR

Öğrencilerin yılda 180 iş günü okula gitmek zorunda olması ve öğretmenlerin kanun gereği 2 ay tatil yapması nedeniyle takvimi sıkıştıramadıklarını belirten Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü söyledi. Bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde sorun yaşanmayacağını, ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı çıkarsa ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini vurguladı.

Bakanlığın bu yıl "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı kitapları bastırıp dağıtıma başladığını anlatan Tekin, kitaplarda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki devletlerin yer aldığını, kitapların o ülkelerin dillerine çevrilerek oralarda da basılıp dağıtılacağını aktardı.

Heybeliada Ruhban Okulu'nun son durumuna ilişkin soruya Tekin şu yanıtı verdi: "Açılıp açılmamasıyla ilgili karar bu ülkede dış politika ve iç politika açısından çok önemli bir karar. Bunun kararını siyaset kurumu, devlet verecek. Cumhurbaşkanı'mız ve dış politikamızı yöneten devlet adamlarımız açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse nasıl açılacağına dair hazırlıklarımızı yaptık."

Engelli öğretmen kontenjanlarına ilişkin soruya ise Tekin, "Rakamlar sadece bizim karar vereceğimiz rakamlar değil. Çalışma Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve biz birlikte konunun kararını veriyoruz. Şu an ilgili arkadaşlar görüşüyorlar. Yıl sonuna doğru onunla ilgili net rakamlar belli olur ve kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi. Bakan, aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri kabul edildiği halde kontenjan yetersizliği nedeniyle tayini gerçekleşmeyen öğretmenler için il veya ilçe emri uygulaması getirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"DERS KİTABI ADIYLA MATERYAL SATILMASI DOĞRU DEĞİL"

Özel okulların fiyatlarına ve bazı okullarda yardımcı kitap ile kırtasiye ücretlerine dair gelen şikayetlere de değinen Tekin, şunları söyledi: "Biz, sürekli elektronik ortamda özel okulların ücretleriyle ilgili takibimizi yapıyoruz. Vatandaşta 'fahiş fiyat uygulanıyor' algısı yaratan şeyleri ısrarlı bir biçimde denetliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda eğitim ücretlerini denetledikten sonra kırtasiye, konfeksiyon ve yemek başlığında bizim uygulamalarımızın delindiğine dair duyumlar almıştık. Bu yıl yönetmeliğe onu da ekledik. Oradaki süreci de takip ediyoruz artık. Ders, yardımcı kitap konusunda bazı özel okulların yine mevzuatının dışına veya arkadan dolanacak uyanıklıklar yaptıklarına dair şikayetler gelmeye başladı. Kademeler arası geçişteki sınavlar, bizim ders kitaplarımız ve bizim müfredatımız üzerinden oluyor. Özel okullara da biz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullardaki ders kitapları gibi ders kitaplarımızı gönderiyoruz. Dolayısıyla orada ders kitabı adıyla herhangi bir materyalin satılması doğru değil."

Okul servislerinin İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Milli Eğitim bakanlıklarınca denetlendiğini belirten Tekin, servis ücretlerinin kendilerini de rahatsız ettiğini ancak bu konuda bakanlığın yetkisi bulunmadığını, servis ücretlerinin belediyelerin inisiyatifinde olduğunu kaydetti.

Okullarda obezitenin önüne geçilmesi amacıyla 2013'ten bu yana okul sağlığına uygun gıdaların satılması için bir süreç yürüttüklerini, kantinciler ve okul gıdası üreten firmalarla görüşme halinde olduklarını anlatan Tekin, "Okul kantinlerinde satılan gıdaların üzerinde farklı renklerde etiketlerin bulunması, ilgili firmalardan da bir yıl içerisinde bu konuda ürünlerin bu kriterlere uygun olarak revize edilmesini bekliyoruz." dedi.

GASTRONOMİ OKULLARINDA ANNE REÇETELERİ MÜFREDATA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "7 bölgede 7 gastronomi okulu" projesine de değinen Tekin, her okulun bulunduğu bölgenin yemek kültürüne ve sofra adabına ilişkin anne reçetelerinden beslenen bir programı olduğunu belirtti. Bakan sözlerini şöyle tamamladı: "Her okulun kendi özel müfredatı var. Bu okullarımız şu anda üç bölüm üzerine kuruluyor. Yemeklerin veya tatlıların pişirilmesi, servis edilmesi, işletmecilik. Bu gastronomi kültürünü biz önemsiyoruz."