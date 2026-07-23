Arabayı ve takıları alıp sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranan nişanlı çiftten 13 aydır haber yok!
Sakarya'da nişanlandıktan kısa süre sonra babasına ait otomobili ve takıları alarak Gürcistan'a giden Metehan Arslan Topçu ile nişanlısı Meryem A.'dan 13 aydır haber alınamıyor.
Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde başladı. 18 yaşındayken Meryem A. ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu, merasimden yaklaşık iki ay sonra babası Hüseyin Topçu'ya ait otomobili ve takılan ziynet eşyalarını yanına alarak evden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, nişanlı çiftin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek aracı otoparka bıraktığı tespit edildi. Buradan uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçen çiftten o tarihten itibaren hiçbir iz bulunamadı.
Anne Sabahat Topçu ve baba Hüseyin Topçu, aradan geçen 13 aylık süreçte Emniyet, CİMER ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine başvurarak çocuklarını bulmak için harekete geçti.
Ailenin tüm resmi kurumlara başvurusuna rağmen Gürcistan Konsolosluğu ile kurdukları irtibattan da somut bir sonuç çıkmadı. Kayıp gençlerin reşit olması nedeniyle diplomatik kanallarda sürecin yavaş ilerlediği belirtiliyor.
Oğlunu 13 aydır bekleyen baba Hüseyin Topçu, firarın arkasında yatan muhtemel sebepleri ve süreci şu sözlerle anlattı:
"27 Mayıs 2025 yılında polislerden aldığımız bilgiler ışığında Gürcistan'a gittiğini ve Tiflis'e indiğini öğrendik. 13 aydan beri çocuklarla ilgili bir bilgimiz yok ne ulaşabiliyoruz ne de seslerini duyabiliyoruz. Ölü mü? Sağ mı? bilmiyoruz. Biz çocukları nişanladıktan sonra ziynet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen havaalanına gidip aracı bırakıp Gürcistan'a gidiyorlar ve ondan sonra bir haber alamıyoruz.
Gürcistan Konsolosluğu'na kendi imkanlarımızla ulaştığımız da bize çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye konuyla pek ilgilenmiyorlar. Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş bizde Gürcistan'da gezip geri geleceğini düşündük ama aradan 13-14 ay geçti bir iz yok. 16 yaşlarındayken IPTV satışı yapmış ondan sonra eve mahkeme kağıdı geldi, biz ondan dolayı kaçtığını düşünüyoruz ya da bu tür işleri gittiği yerde yaptırıyorlar diye düşünüyoruz" dedi.
189 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR
Yapılan başvuruların ardından Interpol devreye girdi. Metehan ve Meryem A. için önce sarı bülten, ardından 189 ülkede geçerli kırmızı bülten çıkarıldı. Baba Hüseyin Topçu, dosyanın savcılık aşamasında olduğunu belirtirken, nişanlı M.A.'nın ailesinin arama çalışmalarına destek vermediğini vurguladı.
Karşı tarafın tutumunu eleştiren Baba Topçu, "Pek arayış içinde olduklarını, yanımızda olduklarını da görmedik. Bu konuda 13 ay boyunca hiç yardımcı olmadılar. CİMER'e başvurularımız neticesinde bize 189 ülkede ilk olarak sarı bülten daha sonra kırmızı bültenle arandığı söylendi ve polis merkezine gittiğimde bana dosyanın savcılıkta olduğu bilgisi verildi. Bir evlat 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor, gözünün içine bakıyorsunuz" diye konuştu.
Evlat hasreti çeken anne Sabahat Topçu, oğlunun hayatta olup olmadığını bilmemenin ağırlığını taşıyor. Yetkililerden yardım talep eden anne, karşı ailenin sessizliğinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
Çaresizliğini ifade eden Sabahat Topçu, "Ben oğlumun dönmesini istiyorum, çok özledim. Oğlum şu anda ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Tek istediğim sesini duymak. 13 aydan beri yok, aramadığımı, sormadığımız ve gitmediğimiz yer kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kızın annesi de aramaya hiçi çıkmadı, sanki evladından vazgeçmiş gibi. Belki oğlumu öldürüp bir kenara attılar. Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular" şeklinde konuştu.