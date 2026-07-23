Arabayı ve takıları alıp sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranan nişanlı çiftten 13 aydır haber yok!

189 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

Yapılan başvuruların ardından Interpol devreye girdi. Metehan ve Meryem A. için önce sarı bülten, ardından 189 ülkede geçerli kırmızı bülten çıkarıldı. Baba Hüseyin Topçu, dosyanın savcılık aşamasında olduğunu belirtirken, nişanlı M.A.'nın ailesinin arama çalışmalarına destek vermediğini vurguladı.

Karşı tarafın tutumunu eleştiren Baba Topçu, "Pek arayış içinde olduklarını, yanımızda olduklarını da görmedik. Bu konuda 13 ay boyunca hiç yardımcı olmadılar. CİMER'e başvurularımız neticesinde bize 189 ülkede ilk olarak sarı bülten daha sonra kırmızı bültenle arandığı söylendi ve polis merkezine gittiğimde bana dosyanın savcılıkta olduğu bilgisi verildi. Bir evlat 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor, gözünün içine bakıyorsunuz" diye konuştu.