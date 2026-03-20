Arabuluculuk için gittiği yerde silahlı saldırıya uğramıştı: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
İstanbul Ümraniye'de, rapçi Canbay ile eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki husumeti çözmek için arabulucu olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, çakarlı araçla düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kalaycıoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart gecesi Sıddık Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, arabuluculuk yapmak üzere olay yerinde bulunan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.
Husumetli kişilerin görüşmek için bir araya geldiği olayda, müzisyen rapçi Canbay'ın da içinde bulunduğu araca, biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtan inen şahıslar tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre rapçi Canbay, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurdu. Bu süreçte Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk yapması talep edildi. Husumetli grupların buluşması sırasında tartışma çıktı ve olayın büyümesi üzerine silahlar ateşlendi.
Saldırının, doğrudan rapçi Canbay'ın da içerisinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Silahlı eylemi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin yaptığı iddia edilirken, olayın ardından Kalaycıoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya karışan iki aracın sokaktan geçiş anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Emniyet güçleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.
BABA CEMİL KUNDAKÇI: "OĞLUM ARABULUCULUK YAPMAK İÇİN GİTMİŞTİ"
Saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Baba Kundakçı, süreci şu sözlerle anlattı:
"Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz"