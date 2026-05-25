Araç içi temizlikte ölümcül hata: 2 saatlik uyku yüzde 90 görme kaybına neden oldu

Eskişehir’de yaşayan 45 yaşındaki Yasin Kurt’un hayatı, aracını temizlediği gün yaşadığı olay sonrası tamamen değişti. Gaziantep’te pazarlama müdürü olarak görev yapan ve yaklaşık 300 personeli yöneten Kurt, çalıştığı şirketin iflas etmesi üzerine ailesiyle birlikte iki yıl önce Sakarya’ya taşındı.

Olay, 2024 yılının Kasım ayında meydana geldi. Kendi aracının koltuklarını temizlik kimyasallarıyla silen Kurt, yağmurun başlaması üzerine otomobilin içinde beklemeye karar verdi. Koltukların kuruması için aracı çalıştırıp kaloriferi açan Kurt, kapalı ortamda oluşan kimyasal buharın etkisiyle uyuyakaldı. Yaklaşık iki saat boyunca araç içinde kalan adam, eski model araçtan sızdığı değerlendirilen egzoz gazını ve kimyasal buharı soludu.

“YÜZDE 99 İHTİMALLE BİR DAHA UYANAMAZ” DENİLDİ

Uyandığında ciddi bir sorun hissetmeyen Kurt, eve çıkıp duş aldı. Ancak ertesi gün sırtında şiddetli ağrıyla uyanınca hastaneye kaldırıldı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Kurt entübe edildi. Doktorların ailesine “Yüzde 99 ihtimalle bir daha uyanamaz” dediği belirtildi.

Yapılan incelemelerde, yüksek ısı nedeniyle araç içindeki temizlik kimyasallarının buharlaştığı ve karbonmonoksit gazıyla birlikte ağır toksik zehirlenmeye yol açtığı tespit edildi. Kandaki oksijen ile azotun yer değiştirdiği belirlenen Kurt’un görme yetisi büyük ölçüde zarar gördü.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tedavisinin devamı için ailesiyle Eskişehir’e taşınan Yasin Kurt, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 10 gün boyunca yoğun kortizon tedavisi gördü. Tedaviyle hareket kabiliyetinin bir kısmı geri kazanıldı ancak görme kaybı büyük ölçüde kalıcı oldu. Sol gözünde yüzde 5, sağ gözünde ise yüzde 2 oranında görme yetisi kaldığı belirtildi.

Yüzde 90 görme engelli hale gelen 2 çocuk babası Kurt, yeniden çalışmak istediğini söyledi.

Yasin Kurt, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Olay 2024 yılının Kasım ayında gerçekleşti, neredeyse iki yıl olacak. Hava kapalıydı ve yağmur yağmak üzereydi. Ben de detaylı temizliği çok sevdiğim için kendi aracımın koltuklarını temizleme kimyasallarıyla silmeye başladım. Kadınlar evlerini nasıl titizlikle temizlerse, erkekler de arabalarına öyle detaylı temizlik yapar. Koltukları silmeyi bitirdiğim esnada yağmur başladı. Sitenin içine koşturup girmek yerine arabanın içinde kalmayı tercih ettim. Islak koltukların kuruması için de aracı çalıştırıp kaloriferi açtım. Normalde uyku problemi olmayan biri olmama rağmen, o gün aracın içinde yaklaşık bir iki saat uyumuşum.”

Kurt, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneye ulaştığımızda beni çok acil bir şekilde entübasyona aldılar, çünkü artık nefes alamaz hale gelmiştim. Yapılan ilk teşhiste, kandaki oksijen ile azotun yer değiştirdiği ve toksik zehirlenme yaşadığım belirlendi.”

Çalışmak istediğini söyleyen Kurt, “Ben çalışmayı, üretmeyi seven bir adamım. Ekonomik olarak çalışıp, emeğimin karşılığını hak ederek kazanmayı, aileme destek olmayı ve kendi adıma bir şeyler başarmayı istiyorum” dedi.