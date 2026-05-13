Araç kiralayacaklar dikkat! 29 ilde dev "Sahte Site" operasyonu: 102 Milyonluk vurgun

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şebekenin banka hesaplarındaki 102 milyon lirayı aşan devasa para trafiği gün yüzüne çıkarıldı.

"CALL CENTER" SİSTEMİYLE PROFESYONEL VURGUN

Şebekenin, internet üzerinde gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte araç kiralama siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıların izlediği yöntemler ise pes dedirtti:

Kapora Tuzağı: Sahte ilanlarla vatandaşlardan "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında paralar tahsil edildi.

Paravan İletişim: İz bırakmamak için yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı "açık hatlar" kullanıldı.

Sahte Çağrı Merkezi: Mağdurlarla güven telkin etmek amacıyla kurulan "call center" (çağrı merkezi) sistemi üzerinden profesyonelce görüşmeler yapıldı.

29 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 74 GÖZALTI

Siber ekipler tarafından yapılan teknik takip sonucunda, 88 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 82 şüpheli tespit edildi. Dün sabah saat 06.30’da aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun bilançosu şöyle:

74 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin zaten cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu saptandı.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

102 MİLYON TL'LİK KARA PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen uzmanlar, toplamda 102 milyon 537 bin 610 TL tutarında bir işlem hacmi tespit etti. "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacak olan şebekenin, elde ettiği paraları aklama yöntemleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.