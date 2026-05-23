Araç kiralayayım derken dolandırıldılar! 955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 35'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı baskınlarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ARAMA MOTORLARINI BÖYLE MANİPÜLE ETMİŞLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerinin önlenmesine yönelik 7 Nisan'da projeli bir çalışma başlattı. Soruşturma aşamasında şüphelilerin internet arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama sitelerini arama sonuçlarında en üst sıralara çıkardığı belirlendi. Bu sahte sitelerde yer alan GSM numaraları üzerinden vatandaşlarla kurumsal bir firma yetkilisi gibi iletişime geçen şüpheliler; kasko poliçesi, sigorta bedeli ve depozito ücreti gibi gerekçeler öne sürerek mağdurlardan farklı hesaplara defalarca para yatırmalarını istedi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilerin banka hareketleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplardaki işlem hacminin yaklaşık 955 milyon lira olduğu tespit edildi. MASAK verilerine göre bu tutar tam olarak 954 milyon 974 bin lira şeklinde kayıtlara geçti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, zanlıların sadece Kocaeli'de 13 ayrı olaya karıştığı, aynı zamanda Türkiye genelinde de çok sayıda benzer dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği saptandı.