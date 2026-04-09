Araç plakaları ücretsiz mi yenilecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

Hatalı plaka basımları nedeniyle araç sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi hedefleyen "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile plaka tescil ve değişim sisteminde köklü bir değişikliğe gidildi.

BELGE ŞARTI KALKTI

Yeni düzenleme uyarınca, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde plakanın standartlara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

Yeniden basım için daha önce istenen “plaka basım talep belgesi” artık aranmayacak.

Yetkili kuruluşlar (TŞOF ve bağlı odalar), standart dışı bastıkları bu plakaları herhangi bir ek ücret talep etmeden değiştirmekle yükümlü olacak.

GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM: FOTOĞRAFLI KAYIT ŞARTI

Düzenlemeyle plaka güvenliği de üst seviyeye çıkarıldı. Sahte ve ikiz plaka kullanımının önüne geçmek amacıyla şu tedbirler getirildi:

Plaka üretim ve dağıtım süreçlerinde, basım işleminin hemen ardından fotoğraf kaydı alınması zorunlu hale getirildi.

Bu kayıtlar, plakanın hangi merkezde, hangi kalıpla basıldığını dijital olarak belgeleyecek.

GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN 2027 TALİMATI

Yönetmelikte yer alan geçici madde ile mevcut plaka sisteminin dönüşüm takvimi de netleştirildi:

Yeni Kalıplar: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni standart kalıpları 1 Ocak 2027 tarihine kadar yetkili odalara dağıtacak.

Eski Plakalar Geçerli: Bu tarihten önce basılmış; mühür ve gerekli güvenlik unsurlarını taşıyan mevcut plakalar geçerliliğini korumaya devam edecek.

Standart dışı plakaların ücretsiz değişimi ve fotoğraf kaydı zorunluluğu tam kapsamlı olarak 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, tescil hizmetlerinin yürütülmesinde hem vatandaşın mali yükünü azaltmayı hem de denetim mekanizmalarını dijital veriyle güçlendirmeyi amaçlıyor.