Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da başlıyor, 140 bin TL ceza kesilecek

Trafik mevzuatında hayata geçirilen son düzenlemeler kapsamında, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni kurallar 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılan detaylara göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve gerekli güvenlik standartlarını taşımayan sahte plakaları kullanan sürücülere yönelik cezai işlemler başlıyor. Bu tarihten itibaren sahte plaka kullandığı tespit edilen araç sahiplerine doğrudan 140.000 TL idari para cezası kesilecek.

CEZALARDA ERTELEME VEYA ESNEKLİK YAPILMAYACAK

Yetkililer, sahte plaka kullanımına yönelik uygulanacak 140.000 TL'lik idari para cezası konusunda idari sürecin net olduğunu ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağını belirtti. Belirtilen tarihten itibaren yapılacak trafik denetimlerinde, güvenlik standartlarına uymayan plakalar tespit edildiği an cezai işlem uygulanacak. TŞOF standartlarının dışında basımı gerçekleştirilen tüm plakalar sahte kabul edilerek yaptırımla karşılaşacak.

HATALI BASILMIŞ TŞOF PLAKALARINA CEZAİ İŞLEM YOK

Düzenleme kapsamında, sürücülerin kendi kontrolleri dışındaki durumlarda mağduriyet yaşamaması adına resmi plakalara ilişkin bir istisna getirildi. TŞOF tarafından verilmiş ancak hatalı basılmış plakalar için araç sahiplerine cezai işlem uygulanmayacak.

Bu durumdaki plakalar sahte statüsünde değerlendirilmeyecek olup, yetkili kurumlar tarafından belirlenen süreç içerisinde plakaların yenileriyle değiştirilmesi sağlanacak.

MULTİMEDYA VE SES SİSTEMLERİNE YENİ YÖNETMELİK YOLDA

Plaka denetimlerinin yanı sıra, araç içi elektronik donanımlarla ilgili de yeni bir hazırlık süreci yürütülüyor. Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerinin taşıması gereken teknik standartlar yeniden belirleniyor. Söz konusu sistemlere ilişkin kurallar, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle tam olarak netlik kazanacak.