Aracın içine gizlemişler: Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere olan bir araçta yasal yüklerin arasına gizlenmiş 7 bin 550 adet sikke ve figür ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aracın içine gizlemişler: Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları sonucunda, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için limana giriş yapan bir araç riskli bulunarak incelemeye alındı. Araca uygulanan x-ray taraması sonucunda şüpheli bir yoğunluk tespit edildi.

YASAL YÜKÜN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 PAKET BULUNDU

Ekiplerin şüpheli yoğunluk üzerine başlattığı detaylı aramada, aracın yasal yükleri arasına gizlenmiş 15 adet paket bulundu. Yapılan incelemelerde paketlerin içinde farklı ebatlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türünde tarihi eser olduğu belirlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği bu müdahale ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi.

ÇEŞME CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tarihi eserlerin ele geçirilmesinin ardından konuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza teşkilatının kültür varlıklarının korunması, tarihi miras kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere eksiksiz aktarılması amacıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Karayollarında son durum: İşte bakım çalışması olan güzergahlarKarayollarında son durum: İşte bakım çalışması olan güzergahlarYurt
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çeşme tarihi eser
Günün Manşetleri
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Sinpaş Reserve Marmaris
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
İran, okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Türkiye sağlığın teknolojisinde örnek ülke olacak
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi
Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız'' İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''