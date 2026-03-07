Aracın içine gizlemişler: Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları sonucunda, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için limana giriş yapan bir araç riskli bulunarak incelemeye alındı. Araca uygulanan x-ray taraması sonucunda şüpheli bir yoğunluk tespit edildi.

YASAL YÜKÜN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 PAKET BULUNDU

Ekiplerin şüpheli yoğunluk üzerine başlattığı detaylı aramada, aracın yasal yükleri arasına gizlenmiş 15 adet paket bulundu. Yapılan incelemelerde paketlerin içinde farklı ebatlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türünde tarihi eser olduğu belirlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği bu müdahale ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi.

ÇEŞME CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tarihi eserlerin ele geçirilmesinin ardından konuyla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza teşkilatının kültür varlıklarının korunması, tarihi miras kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere eksiksiz aktarılması amacıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.